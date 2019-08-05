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الصين تقرر وقف شراء المنتجات الزراعية الأمريكية ردا على الرسوم الإضافية

الصين تقرر وقف شراء المنتجات الزراعية الأمريكية ردا على الرسوم الإضافية
weam.co/604663

أعلنت وزارة التجارة الصينية اعتزام الصين  وقف استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية ردا على قرار إدارة الرئيس  الأمريكي “دونالد ترامب” فرض رسوم إضافية تصل إلى 10% على كمية قيمتها
300 مليار دولار من السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة، إلى  جانب الرسوم التي تصل إلى 25% المفروضة على كمية قيمتها 250 مليار دولار  من السلع الصينية والتي سبق فرضها في العام الماضي.

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