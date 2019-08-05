الصين تقرر وقف شراء المنتجات الزراعية الأمريكية ردا على الرسوم الإضافية

أعلنت وزارة التجارة الصينية اعتزام الصين وقف استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية ردا على قرار إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” فرض رسوم إضافية تصل إلى 10% على كمية قيمتها

300 مليار دولار من السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة، إلى جانب الرسوم التي تصل إلى 25% المفروضة على كمية قيمتها 250 مليار دولار من السلع الصينية والتي سبق فرضها في العام الماضي.