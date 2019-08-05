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من خلال 1773 زيارة تفتيشية

عمل وتنمية الرياض يضبط 223 مخالفة وإنذار 222 خلال أسبوع

عمل وتنمية الرياض يضبط 223 مخالفة وإنذار 222 خلال أسبوع
weam.co/604664
نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكلاً من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها.
وأسفرت الحملات عن ضبط 223 مخالفة وإنذار 222 خلال أسبوع.
وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات قد شملت “1773” منشأة تجارية.
ودعا  السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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