السعودية تدين وتستنكر الحادث الإرهابي بمحيط معهد الأورام في القاهرة

القاهرة - الوئام

أدانت واستنكرت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، الاثنين، التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط معهد الأورام في القاهرة مساء أمس وخلف 20 قتيلا و35 مصابا.

وقالت السفارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على تويتر “نتدين ونستنكر التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني مساء أمس في جمهورية مصر العربية الشقيقة”.

وأضافت “نقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، ونؤكد تضامن المملكة ووقوفها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ضد الإرهاب بكل أشكاله”.

ووقوع انفجار ضخم هز أرجاء معهد الأورام الحكومي بالقاهرة، وأسفر الحادث، الذي أدى إلى تحطم 10 سيارات عن مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات، فيما أعلنت وزارة الداخلية في وقت لاحق أن التحقيقات توصلت إلى أن إحدى السيارات في حادث التصادم أمام معهد الأورام كان بداخلها كمية من المتفجرات المعدة لتنفيذ عملية إرهابية.

وقالت الوزارة في بيان إن التقديرات تشير إلى أن السيارة، التي كانت تسير في عكس الاتجاه كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وأضافت أنه كان مُبلّغا عن سرقة السيارة من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر.