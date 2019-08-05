في لقاء الذهاب.. النصر يفرط بالفوز أمام الوحدة الإماراتي

مصعب الرويجح - الوئام

تعادل فريق النصر السعودي أ مام نظيره الوحدة الإماراتي بهدف لكل منهما، و ذلك في لقاء جمعهما على ملعب إ ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، ضمن مباريات ذهاب دوري أ بطال آ سيا دور الـ 16.

انطلق الشوط الأول و شهد مع بداياته ضغطًا عاليًا لصالح النصر على مرمى الوحدة الإماراتي ، و استثمر النصر ضغطه بتكتيك عالي نتج عنه هدف لصالح النصر في الدقيقة الـ 17 بعد عرضية رائعة من سلطان الغنام ليضرب الكره برأسه المغربي عبدالرزاق حمدالله.

واصل النصر ضغطه على الفريق الإماراتي في أ غلب فترات الشوط الأول ، استمر الشوط الأول على ماهو عليه حتى أ طلق الحكم صافرة نهاية الشوط.

انطلق الشوط الثاني و شهد في بداياته مواصلة الضغط لصالح النصر ، و في الدقيقة الـ 52 حصلت أ خطاء دفاعية نصراوية و تقدم الحارس النصراوي جونز لمحاولة إبعاد الخطورة الإماراتية و لكن ليوناردو قام بمراوغة الحارس لينطلق و يسجل هدف التعادل لصالح أ صحاب السعادة.