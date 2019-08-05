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إطلاق نار بملهى ليلي في كندا

إطلاق نار بملهى ليلي في كندا
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وكالات - الوئام

قالت الشرطة الكندية، الاثنين، إن 5 أشخاص أصيبوا بجروح خلال إطلاق نار داخل ملهى ليلي في مدينة تورنتو.

وأفاد الضابط ستايسي ديفيس من شرطة تورنتو لهيئة الإذاعة الكندية بأن مشاجرة كانت قد اندلعت بالقرب من الجزء الخلفي من داخل الملهى عندما سمعت طلقات الرصاص للمرة الأولى.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة، أليسون دوغلاس كوك، أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص، أحدهم مصاب بجروح خطيرة، وفقا لوكالة “أسوشيتيد برس”.

ولم ترد معلومات على الفور عن مطلق النار.

وتشهد تورنتو مئات من عمليات إطلاق النار التي أودت بحياة العشرات، أغلبها تقع جراء مشاجرات.

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