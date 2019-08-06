قبل معترك الأهلي والهلال الآسيوي.. الوئام تستعرض لقاءات الأندية السعودية

إبراهيم ال صالح - الوئام

قبل انطلاقة لقاء الأهلي و الهلال، اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن بطولة دوري أبطال آسيا دور الـ16 مباراة الذهاب تستعرض “الوئام” مباراة الأندية السعودية فيما بينها آسيويا حيث التقت في 5 لقاءات سابقة كان الاتحاد الطرف الثابت فيها.

وكانت أولى لقاءات الأندية السعودية فيما بينها بالنسخة الجديدة من دوري أبطال سيا عام 2009م حيث التقى الشباب بالاتحاد في دور الـ16 وانتهى بفوز الاتحاد بهدفين لهدف سجل للاتحاد أسامة المولد وهشام بو شروان وللشباب عبدالعزيز السعران.

وفي عام 2011 التقى الاتحاد أمام الهلال على ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في الدور ثمن النهائي وفاز 3- 1 سجّلها البرتغالي نونو أسيس “هدفين”، والجزائري عبدالملك زياية، في حين سجّل هدف الهلال الوحيد لاعبه عبدالعزيز الدوسري.

وفي نسخة 2012 التقى الاتحاد أمام غريمه التقليدي الأهلي في الدور نصف النهائي وفاز ذهاباً بهدف نظيف سجله مهاجمه السابق نايف هزازي، في حين حقق الأهلي الفوز إياباً بهدفين نظيفين سجلهما معتز هوساوي والبرازيلي فيكتور سيموس.

وآخر المواجهات السعودية في دوري أبطال آسيا كانت في نسخة 2014 حينما واجه الاتحاد نظيره الشباب، في الدور ثمن النهائي، وفاز ذهاباً بهدف نظيف سجله مهاجمه السابق مختار فلاتة، وكرر فوزه إياباً في الرياض 3-1 سجلها فهد المولد “هدفين”، ومختار فلاتة، وسجّل هدف الشباب الوحيد عبدالمجيد الرويلي.

يذكر أنه في حالة تأهل الاتحاد إلى ربع النهائي سيلاقي الفائز من لقاء الهلال و الاهلي و من المتوقع أن تكرر لقاءات الاندية السعودية في هذه النسخة.