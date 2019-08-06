في خطوة كبرى للتحول الرقمي.. اندماج أكبر سلسلتي صحف بأمريكا

وكالات - الوئام

أعلنت أكبر سلسلتي صحف في الولايات المتحدة اليوم الاثنين، اندماجهما في محاولة لخفض النفقات والتحرك ككيان واحد نحو مجال الإعلام الرقمي.

ووفقا للإعلان ستندمج سلسلة “جيت هاوس” التابعة لشركة “نيو ميديا إنفستمنت جروب” مع سلسلة “جانيت” .

وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 4ر1 مليار دولار وستؤدي إلى قيام مجموعة صحفية تصدر 263 صحيفة يومية في 47 ولاية أمريكية إلى جانب جزيرة جوام التابعة للولايات المتحدة.

وسيكون مقر الكيان الجديد في مقر رئاسة مؤسسة “جانيت” بمدينة “مكلارين” بولاية فيرجينا الأمريكية، وستحمل اسم “جانيت”.

وبعد اتمام الصفقة سيحصل مساهمو “جانيت” على حوالي 5ر49% من أسهم الكيان الجديد في حين ستمتلك

شركة “نيو ميديا” على حوالي 5ر50% من أسهمه.

وتأمل السلسلتان في جعل صحفهما أكثر جاذبية للمعلنين في ظل تراجع إيرادات الإعلانات في صناعة الصحافة المطبوعة ككل.

في الوقت نفسه من المتوقع أن يؤدي الاندماج إلى خفض النفقات بما يصل إلى 300 مليون دولار سنويا للسلسلتين.

وقال “ميشيل ريد” الرئيس التنفيذي لشركة “نيو ميديا إنفستمنت” في بيان “نعتقد أن هذه الصفقة ستحقق قيمة لمساهمينا وفرصا أكبر لموظفينا ومستقبل أقوى للصحافة”.

وقال “جيفري لويس” رئيس مجلس إدارة “جانيت” إن مجلس الإدارة أيد بالإجماع الاندماج كأفضل خيار لتحقيق مصالح مساهمي “جانيت” وعملائها وجمهورها وموظفيها.