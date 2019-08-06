السيسي يعلق على التفجير الإرهابي بمحيط معهد الأورام ويثمن التضامن العربي

القاهرة - الوئام

قال الرئيس المصري عبد الفتح السيسي تعليقا على حادث انفجار محيط معهد الأورام بالعاصمة المصرية القاهرة “ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب”.

وأضاف حساب السيسي على تويتر “أنا أرى تسارع وتسابق وتضامن الجميع سواء من أشقائنا العرب أو أهل بلدنا في تقديم ما يستطيعونه لتجاوز ماخلفه الإرهاب الغاشم من خراب وهذا إن دل فهو يدل على حقيقة راسخة في وجداننا كعرب ومصريين بأن نظل متكاتفين في مواجهة الإرهاب”.

أدانت دول عربية عدة حادث انفجار معهد الأورام، الذي وقع أمس، وراح ضحيته 20 شخصًا، وأصيب 35، معلنة تضامنها مع مصر في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إثر ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني في القاهرة.

وقال الملك المفدى : تلقينا نبأ الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني في القاهرة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذه العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب المصري الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إثر ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني في القاهرة.

وقال سمو ولي العهد : علمت بنبأ الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني في القاهرة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب.

كما أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم الاثنين، الانفجار واصفة إياه بالإرهابي.

وأكد بيان صادر عن الوزارة، نشرته عبر موقعها الإلكترونى، وقوف مملكة البحرين فى صف واحد إلى جانب مصر، وتضامنها التام معها فى حربها ضد الإرهاب، وفيما تتخذه من إجراءات ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

كما أعربت الخارجية البحرينية عن تعازيها ومواساتها لقيادة وحكومة وشعب مصر ذوى الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وجددت الوزارة موقف مملكة البحرين الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله؛ مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل ردع الجماعات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها.

وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة العمل الإرهابي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أنّ “هذا العمل الإجرامي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية”.

وأعربت الوزارة عن “تعاطف دولة الإمارات العميق وتعازيها الصادقة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر”.

وجدّد البيان “موقف دولة الإمارات الثابت الرافض للإرهاب أياً كان مصدره ومنطلقاته “.

أعرب مصدر في وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الإثنين، عن إدانة واستنكار الكويت للتفجير.

وجدد المصدر، بحسب وكال الأنباء الكويتية “كونا”، التأكيد على موقف الكويت الثابت والمناهض للإرهاب والعنف، مشددا على وقوفها إلى جانب مصر في جهود الحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب.

وطالب بضرورة مضاعفة المجتمع الدولي لجهوده في سبيل التخلص من تلك الظاهرة الخطيرة.

واختتم المصدر بالإعراب عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وتمني الشفاء العاجل للمصابين.