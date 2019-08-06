مدرب النصر: غياب الشهري مؤثر وسنذهب للإمارات من أجل الفوز

الرياض- الوئام - عبدالمجيد بن طالب:

صرح مدرب نادي النصر البرتغالي روي فيتوريا لوسائل الإعلام بعد نهاية مباراة فريقه اسيوياً أمام الوحدة الاماراتي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

وقال : بدأنا اليوم بشكل جيد وحققنا فرص عديدة لكن للأسف لم نستغلها بالشكل الصحيح ، بعكس الفريق الخصم الذي استطاع التسجيل من فرصة واحدة.

وأضاف فيتوريا : بعد أربعة أسابيع من العمل الجاد والشاق في المعسكر الخارجي وهذا هو أسبوعنا الخامس قدمنا مباراة جيدة ولَم يؤثر الجانب اللياقي على مردود الفريق، فقد توقعنا أن يظهر الفريق بشكل أفضل لن نتعذر تماماً بحرارة الجو أو لأي سبب آخر لعبنا بمستوى جيد وقدمنا مستوى بأفضل طريقة ممكنه.

وحول عدم مشاركة المهاجم صالح آل عباس ، اكد فيتوريا لـ “الوئام” : أن اللاعب جاهز لكن ظروف المباراة وأحداثها أجبرتنا على زيادة القوة في وسط الملعب حيث كانت هي السبب في إجراء التبديلات وهذه البطولة فرصة جيدة للاعبين الشباب الذين قدموا أنفسهم بشكل جيد للجميع.

وأكد أن الشوط الأول إنتهى اليوم بقي لدينا شوط ثاني وسنذهب للإمارات من أجل الفوز باللاعبين الأجهز.

وشدد أن كرة القدم لا تخضع لقوانين الرياضيات الحسابية نحن تدربنا على أكثر من نوع للكرات الثابتة والركنيات لكن كرة القدم لا تأتي بمثل ما نخطط له.

وقال: عملياً كنّا مسيطرين على أغلب لحظات المباراة حققنا فرص و قدمنا مستوى جيد لكننا لم نستطع التسجيل.

واكد بالقول: شاهدتهم جميعاً شاركنا في البطولة بلاعبين محليين وكانت لدينا غيابات عديدة بالتأكيد أن غياب يحيى الشهري و عبدالعزيز الجبرين كان مؤثر لكن لدينا الثقة التامة في كل لاعب بالفريق.