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تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً

تنبيه عاجل: هطول امطار رعدية على منطقة نجران

تنبيه عاجل: هطول امطار رعدية على منطقة نجران
weam.co/604741
نجران- الوئام:

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية، وشمل التنبيه نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية، وشمل التنبيه مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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