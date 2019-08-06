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ليست لديه نية للتفاوض مجددًا

دبلوماسيون أوروبيون: سيناريو جونسون هو الخروج دون اتفاق

دبلوماسيون أوروبيون: سيناريو جونسون هو الخروج دون اتفاق
weam.co/604765
لندن - الجارديان - الوئام

ذكرت صحيفة الجارديان، نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين، أن السيناريو الرئيسي بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هو خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وأنه ليست لديه نية للتفاوض مجددا على اتفاق الانسحاب.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي قوله، بعد لقاء بين ديفيد فروست كبير مستشاري الشؤون الأوروبية بالحكومة البريطانية ودبلوماسيين من الاتحاد: “كان من الواضح أن بريطانيا ليست لديها خطة أخرى”.
وأضاف: “لا نية للتفاوض وهو ما سيتطلب خطة.. الخروج دون اتفاق هو الآن على ما يبدو السيناريو الرئيسي لدى الحكومة البريطانية”.

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