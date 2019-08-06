التعليقات: 0

بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية كوت ديفوار

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية كوت ديفوار
weam.co/604766
الرياض- الوئام:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

من جهة اخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الاتحاد السويسري

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الاتحاد السويسري

خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية المالديف

خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية المالديف

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقية عزاء ومواساة لرئيسة نيبال

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقية عزاء ومواساة لرئيسة نيبال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>