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أثناء زيارته إلى اليابان

وزير الدفاع الأمريكي: سنمنع أي توغل تركي في شمال سوريا

وزير الدفاع الأمريكي: سنمنع أي توغل تركي في شمال سوريا
weam.co/604778
طوكيو - وكالات - الوئام

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، إن أي عملية تركية في شمال سوريا ستكون “غير مقبولة”، وإن الولايات المتحدة ستمنع أي توغل أحادي الجانب.
وأضاف إسبر للصحفيين المرافقين له في زيارة إلى اليابان: “نعتبر أن أي تحرك أحادي من جانبهم سيكون غير مقبول”.
ومضى يقول: “ما سنفعله هو منع أي توغل أحادي من شأنه أن يؤثر على المصالح المشتركة للولايات المتحدة وتركيا وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا”.

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