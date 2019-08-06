«التعليم» تقر برنامج تهيئة للمعلمين والمعلمات المعينين حديثاً

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

أقرت وزارة التعليم برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات وذلك خلال فترة عودة الكادر التعليمي والإداري.

جاء ذلك في تعميم لوزارة التعليم وجهته لجميع إداراتها حصلت “الوئام” على نسخة منه.

وأكد التعميم الصادر أنه تماشيا مع تعيين عدد من المعلمين والمعلمات الجدد في المناطق والمحافظات، ورغبة في تزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية والتي تمكنهم من البدء بالعمل في حقل التدريس بمهنية؛ عليه فقد تقرر تنفيذ برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد خلال عودة الكادر الإداري التعليمي وذلك وفق البرنامج المقترح والحقيبة التدريبية.

وطالبت الوزارة بضرورة وضع الخطوات والإجراءات المناسبة للتنفيذ مع إعطائه مزيداً من الأهمية لتحقيق الأهداف المرجوة ورفع جميع البرامج على منصة التدريب الصيفية على أن ينفذ التدريب في ادارات التدريب التربوي والابتعاث ولا يزيد عدد المتدربين والمتدربات عن ٣٠ معلم أو معلمة في القاعة التدريبية الواحدة.