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استعداداً لموسم عيد الأضحى

«الغذاء والدواء» تنفذ حملة تفتيشية على منشآت الأعلاف والمنتجات العلفية

«الغذاء والدواء» تنفذ حملة تفتيشية على منشآت الأعلاف والمنتجات العلفية
weam.co/604800
الرياض- الوئام:

نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة تفتيشية رقابية على منشآت الأعلاف والمنتجات العلفية في مناطق المملكة استعداداً لموسم عيد الأضحى، وأسفرت عن ضبط 686 منتجاً مخالفاً وغير مسجل لدى الهيئة.

وزار مفتشو الهيئة خلال الفترة (24-06-2019م – 01-07-2019م)، 109 منشآت شملت مصانع الأعلاف، ومستودعات الأعلاف، وأسواق أغذية الحيوانات الأليفة والطيور، وجرى مخالفة واستدعاء 16 منشأة.

وشملت المخالفات المرصودة على المنشآت المستهدفة، وجود منتجات غير مطابقة لاشتراطات الملصق، ومنتجات غير مسجلة لدى الهيئة، ومنشآت انتهى تسجيلها لدى الهيئة أو تعمل بدون ترخيص.

وكشفت الجولات الرقابية لمفتشي الهيئة عن تخزين مواد علفية في درجة حرارة غير مناسبة لبطاقة التعبئة، وتدني مستوى النظافة العامة، ووجود طيور ومخلفاتها، وعدم توفر مصائد حشرات وقوارض وبرنامج للمكافحة، إضافة إلى عدم وجود حوض تطهير للمركبات عند مدخل المصنع.

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