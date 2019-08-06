الفلبين تعلن انتشار وباء حمى الضنك على مستوى البلاد

مانيلا - وكالات - الوئام

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، تفشي وباء حمى الضنك على مستوى البلاد، بعد الإبلاغ عن وجود ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة بالمرض، مما أسفر عن وفاة أكثر من 600 شخص منذ مطلع العام الحالي.

وقال وزير الصحة، فرانشيسكو دوك، إن الوزارة سجلت خلال الفترة من يناير (كانون ثان) وحتى 20 من يوليو (تموز) 146 ألفًا و62 حالة إصابة بحمى الضنك في أنحاء البلاد، بزيادة قدرها 98 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2018.

كما سجلت الوزارة 622 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وتأتي الزيادة في حالات الإصابة بحمى الضنك في الفلبين، بعد عامين من وقف الحكومة لبرنامج التطعيم الشامل باستخدام لقاح “دنجفاكسيا”، الذي تصنعه شركة “سانوفي باستور” الفرنسية.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن يوم الجمعة الماضي عن تقديم 100 ألف يورو (8ر110 ألف دولار) كمساعدات إنسانية للمجتمعات الأكثر تأثرا بتفشي “حمى الضنك” في الفلبين.