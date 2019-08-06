قائد الجيش الباكستاني: سنذهب إلى “أي مدى” لدعم قضية كشمير

إسلام آباد - وكالات - الوئام

قال قائد الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، إن جيش بلاده سيذهب “إلى أي مدى” لدعم سكان منطقة كشمير المتنازع عليها، بعد أن ألغت الهند وضعا خاصا في الجزء الذي تسيطر عليه من كشمير.

وأضاف الجنرال قمر جاويد باجوا، بعد لقائه مع كبار قادة الجيش في روالبندي: “جيش باكستان يقف بصلابة إلى جانب الكشميريين في كفاحهم العادل حتى النهاية”.

وتابع: دون الخوض في التفاصيل: “نحن مستعدون وسنذهب إلى أي مدى للوفاء بالتزامنا فيما يتعلق بذلك”.

وألغت الهند، أمس الاثنين، نصا دستوريا كان يسمح لولاية جامو وكشمير، التي تقطنها أغلبية مسلمة، بسن قوانينها. والمنطقة مصدر توتر بين البلدين منذ فترة طويلة.