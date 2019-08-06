جناح السعودية بـ”سوق عكاظ 13″ يستحضر الموروث الثقافي للمملكة بجميع ألوانه

الطائف- الوئام- عبدالله العازمي

نجح جناح السعودية، المشارك في سوق عكاظ في نسخته الـ13، ضمن موسم الطائف، في ربط الجيل الحالي بماضيه، وذلك من خلال تعريف زوار السوق بالموروث الثقافي للمملكة، واستقطابه لزوار يتراوح عددهم ما بين 3 – 4 آلاف زائر في اليوم.

ويُعد “حي العرب”، منصة للعروض المباشرة لنقل الموروث الثقافي والاجتماعي لـ 11 بلدًا عربيًا، التي من بينها جناح السعودية الأبرز من حيث المساحة وتنوع الفعاليات التراثية والثقافية.

ويستحضر جناح السعودية من خلال مقتنياته وبيوتاته التي تزيد على 6 بيوت الماضي الجميل لمناطق المملكة بكافة موروثاته المتعددة، حيث يُعرّف زواره بكافة تفاصيله المعيشية الثقافية وأدقها لاطلاعهم على الواقع السعودي التاريخي.

ويضم الجناح ساحة ثقافية مفتوحة لعروض الفرق الفنية الشعبية، ومركزًا للأدب العربي يحوي على مجموعة كبيرة من الكتب الثقافية والأدبية، وآخر يحتوي على المتحف الوطني بمحتواه الأثري، وبيوت للأسر المنتجة، ومسرحًا لعرض التراث الثقافي للمملكة بكافة ألوانه، ومحال تجارية لبيع التمور والعسل، وأخرى للعطارة، ومحال لبيع الأكلات الحجازية والمشغولات اليدوية، إضافة إلى عيش تجربة أجواء المطاعم والمقاهي، وغيرها من البيوتات المنوعة في موروثها الثقافي.

يُذكر أن “حي العرب” ينقل زوار سوق عكاظ إلى عواصم الدول العربية المشاركة في رحلة رائعة عبر أجنحتها التاريخية والثقافية، وأسواقها الشعبية الشهيرة، ومنتجاتها الفريدة.