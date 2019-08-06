بعد جدل كبير.. “موسم الطائف” يعتذر عن لفظ “الآلهة”

متابعات- الوئام

قدم “موسم الطائف” اعتذارًا عن لفظ “الآلهة” الذي نطق به أحد الممثلين في مقطع متداول بأحد المطارات مداعبًا طفلة للترويج لموسم الطائف وسوق عكاظ.

جاء الاعتذار بعد أن أحدث الفيديو جدلًا كبيرًا في مواقع التواصبل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ممثل يداعب طفلة بقوله لها “فلتحفظك الآلهة”، ما دفع موسم الطائف لنشر مقطع فيديو تمثيلي أبدى فيه الممثل تبرير غلطته بأنها خطأ غير مقصود لاندماجه كثيرًا في شخصية الجاهلية، وأنه أصبح يفرق الآن بين شخصيته التاريخية والواقع.

يشار إلى أن هيئة السياحة والتراث الوطني أقامت ورشة للإعلاميين قبيل انطلاقة فعاليات الموسم أشارت فيها إلى أنه سيتم استحضار فترة ما قبل الإسلام في فعاليات سوق عكاظ.