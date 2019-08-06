التعليقات: 0

بعد جدل كبير.. “موسم الطائف” يعتذر عن لفظ “الآلهة”

بعد جدل كبير.. “موسم الطائف” يعتذر عن لفظ “الآلهة”
weam.co/604838
متابعات- الوئام

قدم “موسم الطائف” اعتذارًا عن لفظ “الآلهة” الذي نطق به أحد الممثلين في مقطع متداول بأحد المطارات مداعبًا طفلة للترويج لموسم الطائف وسوق عكاظ.

جاء الاعتذار بعد أن أحدث الفيديو جدلًا كبيرًا في مواقع التواصبل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ممثل يداعب طفلة بقوله لها “فلتحفظك الآلهة”، ما دفع موسم الطائف لنشر مقطع فيديو تمثيلي أبدى فيه الممثل تبرير غلطته بأنها خطأ غير مقصود لاندماجه كثيرًا في شخصية الجاهلية، وأنه أصبح يفرق الآن بين شخصيته التاريخية والواقع.

يشار إلى أن هيئة السياحة والتراث الوطني أقامت ورشة للإعلاميين قبيل انطلاقة فعاليات الموسم أشارت فيها إلى أنه سيتم استحضار فترة ما قبل الإسلام في فعاليات سوق عكاظ.

روابط ذات صلة

شاهد بالصور: ساحة العلماء تستقطب وتلهم زوار سوق عكاظ في موسم الطائف

شاهد بالصور: ساحة العلماء تستقطب وتلهم زوار سوق عكاظ في موسم الطائف

انطلاق المنافسات بين 22 شاعراً على جائزة شاعر عكاظ

انطلاق المنافسات بين 22 شاعراً على جائزة شاعر عكاظ

البيانو الطائر يحلق بمقطوعاته بقرية الهجن في موسم الطائف (صور)

البيانو الطائر يحلق بمقطوعاته بقرية الهجن في موسم الطائف (صور)

“المسحوب” و”الهجيني” ألحان للربابة تستهوي زوار مهرجان ولي العهد في موسم الطائف

“المسحوب” و”الهجيني” ألحان للربابة تستهوي زوار مهرجان ولي العهد في موسم الطائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>