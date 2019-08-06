مستشار بالديوان الملكي السعودي: العلاقات مع الكويت “متينة ومتجذرة”

كونا - الوئام:

قال ‏عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي السعودي الدكتور سعد الشثري اليوم الثلاثاء إن العلاقات السعودية الكويتية متينة ومتجذرة.

وثمن الشثري، عقب زيارة قام بها لمقر بعثة الحج الكويتية، دور الكويت ومسؤوليها القائمين على الحج باعتنائهم الفائق بحجاج بيت الله الحرام الكويتيين.

وذكر أن “موسم الحج يعد موسم لخيرات كثيرة وقيم عديدة منها قيمة المحبة والتواصل والتي هي شعار ايماني” مبينا أن الاخلاق الفاضلة التي جاء بها الدين الاسلامي ينبغي أن نجعلها مترسخة في تلك المواطن وعند اداء هذا النسك الذي نطلب به رضا الله “وأن نجعل هذه الاخلاق تنتشر في عالمنا الاسلامي”.

وأوضح أن “خلق الاحسان بين الحجيج أجمع وبين حجاج دول مجلس التعاون الخليجي يسرنا وسيكون له الاثر الحميد على مستوى العالم الاسلامي اجمع” مشيرا الى انه “من نعم الله على دولنا الخليجية بأن الله عز وجل يجازي بالإحسان إحسانا”.

وأشاد بدور القائمين على بعثة الحج الكويتية على استضافتهم اجتماع رؤساء بعثات الحج الخليجية لهذا العام والذي سيكون له الاثر في التنسيق والتعاون بهذا الموسم والمواسم القادمة.