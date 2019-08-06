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خلال الساعات المقبلة

“الأرصاد” تكشف توقعاتها لحالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة وجدة

“الأرصاد” تكشف توقعاتها لحالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة وجدة
weam.co/604849
واس- الوئام

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (غائم جزئي إلى غائم) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و(غائم جزئي) على المدينة المنورة و(غائم جزئي قد تتخللها سحب رعدية) على جدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني, أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 38 درجة والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية, بسرعة 15 – 38 كيلو مترًا في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 39 درجة وحركة الرياح غربية، بسرعة 15- 35 كيلو مترًا في الساعة.

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية, بسرعة 15 – 38 كيلو مترًا في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلو مترًا في الساعة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلو مترًا في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 37 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلو مترًا في الساعة.

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