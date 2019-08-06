ضبط مخبز عشوائي ومستودع مخالف بـ”شوقية مكة”

مكة- الوئام- محمد السويهري

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية الشوقية الفرعية، وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وإدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، مخبز عشوائي مخالف داخل حوش شعبي بنطاق البلدية تديره عمالة مخالفة ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، بأنه تم إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية التي تم ضبطها حيث تقدر بطن، وصادرت الفرق الرقابية جميع الأدوات المستخدمة لتحضير الطعام.

من جهة أخرى، ضبطت بلدية الشوقية مستودعًا مخالفًا لتخزين المواد الغذائية والتجارية يتبع لأحد الفنادق، وجرى التحفظ على مركبة تستخدم لنقل المواد الغذائية بمشاركة مركز الإسكان التابع للبلدية.

وأشار “المشيخي” إلى أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي خلال هذه الفترة التي تشهد فيها مكة المكرمة تواجدًا لضيوف الرحمن، وتزايدًا في الطلب على المواد والسلع الغذائية، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لرصد المخالفات وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.