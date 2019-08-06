الموانئ السعودية تشرف على 23 مليون طن من البضائع خلال يوليو

واس- الوئام

بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، خلال شهر يوليو لعام 2019م، 23 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 638 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 11.15%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر 1,123 سفينة، وبلغ عدد الركاب أكثر من 129 ألف راكب فيما بلغ عدد العربات 66 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي 1,1 مليون رأس من الماشية.

وتسعى الهيئة العامة للموانئ، إلى دعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقًا لأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

يذكر أن “موانئ”، تتولى مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم في إقامة مشروعات تنموية متنوعة تُساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.