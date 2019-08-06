“سار” تنهي استعدادتها لتشغيل قطار المشاعر المقدسة

واس- الوئام

كشف مدير التشغيل والصيانة في قطار المشاعر المقدسة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، المهندس موسى الزهراني، جاهزية قطار المشاعر المقدسة لنقل ضيوف الرحمن بعد إنهاء جميع أعمال الصيانة المطلوبة والتأكد من جاهزية جميع القطارات.

وأفاد “الزهراني”، بأن الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” تتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تشغيل وصيانة قطار المشاعر المقدسة، وذلك بالشراكة مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج الرؤية السعودية الطموحة 2030، مؤكدًا العمل على توفير خدمات نقل آمنة ومريحة لضيوف الرحمن لتسهيل تنقلهم في المشاعر المقدسة.

وأوضح أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، نفذت أكثر من 20 فرضية للتأكد من جاهزية القطار وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج 1440هـ, لافتًا إلى أن فريق المشروع ومن ضمن استعداداته التشغيلية وضع عشرات السيناريوهات للتعامل مع أي حالات طارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وبدأت “سار” منذ تكليفها بالمشروع بالعمل بشكل مكثف لضمان جاهزية القطارات، مبينًا أن التشغيل التجريبي وبحسب الخطة المعتمدة قد تم الانتهاء منه بنجاح، للتأكد من جاهزية جميع أجزاء المشروع والعاملين عليه.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أسند في مايو الماضي 2019 عملية تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”, كما تقوم الشركة خلال موسم حج 1440هـ بتقديم خدماتها لضيوف الرحمن عبر قطار الحرمين السريع وقطار المشاعر المقدسة.