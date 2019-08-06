“الإحصاء” تكشف عدد المباني المخصصة للحجاج في مكة والمدينة

واس- الوئام

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها, أن إجمالي عدد المباني المخصصة للحجاج “فنادق- عمائر- شقق” في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بلغ 5639 مبنى بطاقة استيعابية 2.778.660 حاجًا.

وأفادت الهيئة، بأن عدد المباني المخصصة للحجاج في مكة المكرمة بلغ 5020 مبنى بطاقة استيعابية 2.432.217 حاجًا, فيما بلغ عدد المباني المخصصة للحجاج في المدينة المنورة 619 مبنى بطاقة استيعابية بلغت 346.443 حاجًا.

يذكر أن المباني المخصصة للحجاج تعني أي وحدة سكنية (فندق ـ عمارة ـ شقة) مصنفة ومعتمدة لدى وزارة الحج وتقع في مكة المكرمة أو المدينة المنورة ولا تشمل المخيمات والمباني في المشاعر المقدسة.