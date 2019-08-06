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هيئة الرياضة توجه باتخاذ اجراءات عاجلة بعد صعوبات دخول الجماهير بمباراة النصر والوحدة

هيئة الرياضة توجه باتخاذ اجراءات عاجلة بعد صعوبات دخول الجماهير بمباراة النصر والوحدة
weam.co/604880

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتشكيل فريق عمل لاتخاذ إجراءات عاجلة مع الجهات المعنية بالمشاريع المحيطة بملعب استاد الملك فهد وما تسببت فيه من صعوبات في وصول الجماهير للمدرجات في مباراة النصر والوحدة الإماراتي التي أقيمت يوم أمس، ضمن مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء “إشارة إلى المقطع المتداول لعدد من الجماهير الرياضية أثناء وصولها لاستاد الملك فهد الدولي بالرياض قبل مباراة النصر والوحدة الإماراتي في منافسات دوري أبطال آسيا، وما ظهر من صعوبات في الوصول لبوابات الملعب الرئيسية خارج استاد الملك فهد الدولي، فإن الهيئة العامة للرياضة تود الإيضاح بأنه تمت مخاطبة الجهات المعنية بتنفيذ هذه الأعمال في المنطقة المحيطة طوال الفترة الماضية، وحتى قبل أسبوع من موعد المباراة تم التأكيد على ضرورة تهيئة مداخل ومخارج الملعب من قبل الجهات نفسها و التنبيه على ذلك بصورة متكررة”.

وأضاف البيان: “وعليه فقد وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة بتشكيل فريق عمل برئاسة وكيل الشؤون الفنية ومدير عام الشؤون القانونية ومدير عام التشغيل لاتخاذ إجراءات عاجلة مع الجهات المعنية بهذه المشاريع، تتضمن التنسيق والاجتماع مع مسؤوليها، كما وجه سموه بسرعة اتخاذ مايلزم لتهيئة مداخل ومخارج الاستاد لضمان وصول الجماهير بكل يسر وسهولة في هذا الملعب أو الملاعب الأخرى”.

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