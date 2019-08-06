في مباراة ماراثونية.. أسد الهلال يلتهم الأهلي بـ”هاتريك”

إبراهيم آل صالح - الوئام

تغلب الهلال على مضيفه الأهلي بنتيجة 4-2 ضمن مباريات دوري أبطال آسيا دور الـ16 مباراة الذهاب، وذلك على أرضية مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”.

دخل الأهلي الشوط الأول بتشكيل أساسي مكون من: محمد العويس محمد خبراني محمد الفتيل حسين عبدالغني سعيد المولد دي سوزا المؤشر عبدالفتاح عسيري دانييل ديجانيني السومة.

ودخل الهلال بتشكيل أساسي مكون من: عبدالله المعيوف ومحمد الدوسري وياسر الشهراني وهيون البليهي وعطيف وكنو وسالم وكاريلو وجيوفينكو وقوميز.

انطلقت المباراة وشهدت مع بدايتها قوة هجومية أهلاوية على المرمى الهلالي وفي الدقيقة الـ6 تقدم عبدالفتاح عسيري ومرر الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها عمر السومة و يعلن هدف الأهلي الأول في المباراة، بعد الهدف الأهلاوي دخل الفريق الهلالي أجواء المباراة و بدأ بالضغط على المرمى الأهلاوي حيث أتت العديد من الفرص ولكن لم تستثمر بالشكل السليم حتى الدقيقة الـ15 حيث مرر سالم الدوسري تمريرة إلى كاريلو ليضربها برأسه ويرسلها إلى زميله قوميز الذي سدد الكرة وأعلن هدف التعادل لصالح الأزرق، بعد التعادل واصل الهلال ضغطه على مرمى الأهلي محاولاً وواصلاً في كثير من الفرص ولكن دفاعات الأهلي كانت بالمرصاد للهجمات الهلالية، في الدقيقة الـ39 انطلق عبدالفتاح عسيري ومرر لزميله ديجانيني كرة خطيرة انفرد بها باتجاه مرمى الهلال ليسدد الكرة و يهز فيها شباك الأزرق لتصبح النتيجة 2-1، بعد الهدف استعاد الهلال سيطرته وحاول تسجيل هدف التعادل مرة أخرى ولكن أنهى حكم المباراة نهاية الشوط الأول لصالح كتيبة الراقي وشهد الشوط الأول خشونة من الفريقين نتج عنها بطاقات صفراء حيث تحصل خبراني على أولى البطاقات في الدقيقة الـ2 وتحصل أيضاً البليهي على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ36 و كذلك محمد الدوسري في الدقيقة الـ38 و قبل نهاية الشوط تحصل دانييل على بطاقة صفراء.

انطلق الشوط الثاني ودخل الهلال بقوة هجومية نتج عنها هدف التعادل الثاني عن طريق الفرنسي قوميز في الدقيقة الـ47، بعد هدف التعادل الهلال لم يستسلم واصل ضغطه و كثف هجومه وجهده نحو المرمى الأهلاوي، بعد عدة محاولات نجح جيوفينكو في تمرير كرة رائعة لقوميز الذي سددها وأعلن فيها الهدف الثالث له في المباراة ولفريقه الهلال لتصبح النتيجة 3-2، الزعيم استمر في الضغط وسط غياب أهلاوي وأخطاء دفاعية فادحة، في الدقيقة الـ81 استغل عبدالله الحافظ البديل اخطاء الأهلي الدفاعية واقتنص الكرة ليسجل رابع أهداف الفريق الهلالي، بعدها واصل الهلال ضغطه حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية ليفوز الهلال بأربعة أهداف لهدفين.

بهذه النتيجة يضع الهلال قدماً للوصول إلى دور ربع النهائي و سيلعب مباراة الاياب على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض يوم الثلاثاء القادم الـ13 من شهر اغسطس الجاري .