الاستعدادات المبكرة لموسم الحج

هايف بن سعود العتيبي

ما إن تم إعلان انتهاء موسم حج العام الماضي 1439هـ والذي حقق نجاحاً باهراً قياسياً بشهادة الجميع، إلا وبدأت وزارة الحج والعمرة حراكها واستعداداتها المبكرة لموسم حج هذا العام 1440هـ ، والمتمثل في اجتماعات معالي وزيرها بالجهات والقطاعات ذات العلاقة لاستعراض المؤشرات والإحصائيات الإجمالية للخدمات ، والجهود التي قامت بها لخدمة الحجاج وزوار المسجد النبوي الشريف في الموسم السابق ، وكذلك جولاته التفقدية الميدانية على كثير من مواقع ومرافق الخدمات ، للالتقاء بالمسؤولين عنها والاجتماع بهم ومناقشة استعداداتها، ومعرفة متطلبات هذه الجهات ، وخططها وبرامج عملها المستقبلية لموسم الحج القادم ، مما سيسهم ـ بعد توفيق الله ـ في نجاح الموسم بالإعداد الجيد والاستعداد المبكر ، حاثاً معاليه على تظافر جهود جميع الجهات المعنية بأعمال الحج لرفع مستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله العتيق ، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة تلك الجهود لموسم الحج المقبل في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من مشروعات ومنشآت ومرافق ضخمة وخدمات كبيرة ، لتسهيل أداء وفود الرحمن لمناسك حجهم في يسر وسهولة ، مما يبعث على الاطمئنان والتفاؤل بأن موسم حج هذا العام 1440هـ ، لن يقل نجاحاً وتميزاً عن موسم حج العام الماضي ـ بإذن الله وتوفيقه ـ نتيجة للتطورات الكبيرة التي تم إحرازها على صعيد توسيع دوائر الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسينها والارتقاء بها ، وفي ضوء ما تحقق بالفعل ـ وما سيتحقق ـ من مشروعات ، وبما يتم إعداده من خطط مدروسة تهدف لتوفير كل ما يحتاجه حجاج بيت الله الحرام من خدمات وتسهيلات ، تقوم بها كوادر مؤهلة ، مستفيدة من الدورات التدريبية وورش وحلقت العمل لرفع قدراتها والارتقاء بأساليب التعامل وبمستوى الخدمات لكي يؤدي ضيوف الرحمن فريضة الحج في أجواء إيمانية مثالية تتسم بالهدوء والطمأنينة والسكينة والوقار .

فكل من يتابع ما تشهده أروقة وزارة الحج والعمرة ووكالاتها وأقسامها وفروعها وجميع قطاعاتها التي تعمل تحت مظلتها من حراك كبير ونشاط ملحوظ يقف على شواهد صادقة ونماذج حية وملموسة على أرض الواقع للاستعدادات المبكرة والجيدة ، التي بدأت عند مغادرة آخر حاج للأراضي المقدسة عائداً إلى بلاده .

كما سيلحظ ما سيتوافر من جاهزية عالية وخطط مدروسة وبرامج عمل فعالة وتوسع كبير في استخدام وسائل التقنية الحديثة وتكريس الشفافية وتطبيق معايير الجودة وزيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة التنسيق بين منظومة الحج والعمرة ، لترجمة الهدف الذي تسعى إليه إلى واقع ملموس وعمل معاش ، وإلى خطط عمل يلتزم الجميع بها ، ويعملون على ترجمتها على أرض الواقع بكل جد واجتهاد وتفان وإخلاص ، تطلعاً لنيل رضا الله عزوجل ، وتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وطموحاتهم .