التعليقات: 0

الفالح يناقش مع وزير الطاقة الأمريكي أوضاع السوق البترولية وأمن إمدادات الطاقة العالمي في الخليج

الفالح يناقش مع وزير الطاقة الأمريكي أوضاع السوق البترولية وأمن إمدادات الطاقة العالمي في الخليج
weam.co/604936
واشنطن - الوئام

قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي إنه التقى نظيره الأمريكي ريك بيري، بحضور ريما بنت بندر، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وبحث معه أوضاع السوق البترولية.

وأضاف الفالح في تغريدات على حسابه على تويتر إن اللقاء تناول أيضا تعزيز العلاقة المتميزة بين البلدين والاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية واستمرار التنسيق الدائم بين الجانبين، وأوضاع السوق البترولية وحرص المملكة على استقرارها، لا سيما وأنها المورد الموثوق للنفط الخام في العالم.

وأكد الفالح في هذا السياق التزام أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها بتنسيق الإنتاج، والسعي الجاد إلى تحقيق التوازن في السوق البترولية وقلق البلدين إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي، وأكدنا عزمنا على العمل سويًا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي.

روابط ذات صلة

المملكة و روسيا تؤكدان على الإلتزام باتفاقية خفض إنتاج النفط حتى نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٠

المملكة و روسيا تؤكدان على الإلتزام باتفاقية خفض إنتاج النفط حتى نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٠

الفالح: هناك إجماع في أوبك على تمديد خفض الإنتاج

الفالح: هناك إجماع في أوبك على تمديد خفض الإنتاج

الفالح: اتفاق روسيا والسعودية في قمة الـ20 سيسهم في توازن أسواق الطاقة

الفالح: اتفاق روسيا والسعودية في قمة الـ20 سيسهم في توازن أسواق الطاقة

وزير الطاقة الروسي يتوقع التوصل لاتفاق خلال محادثات أوبك

وزير الطاقة الروسي يتوقع التوصل لاتفاق خلال محادثات أوبك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>