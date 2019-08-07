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في اتصال هاتفي.. ولي العهد يبحث مع الرئيس الأرجنتيني العلاقات الثنائية

في اتصال هاتفي.. ولي العهد يبحث مع الرئيس الأرجنتيني العلاقات الثنائية
weam.co/604953

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس الأرجنتيني السيد موريسيو ماكري.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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