التعليقات: 0

صحوبة برياح سطحية نشطة

هطول أمطار غزيرة في العاصمة المقدسة والمشاعر

هطول أمطار غزيرة في العاصمة المقدسة والمشاعر
weam.co/604963
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان وعسير والباحة ومنطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر.

ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض تمتد إلى نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى غربية بسرعة 15-42كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وشمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

ضبط مخبز عشوائي ومستودع مخالف بـ”شوقية مكة”

ضبط مخبز عشوائي ومستودع مخالف بـ”شوقية مكة”

أمانة العاصمة المقدسة تطبق نظام ذكي لإدارة معدات النظافة في الحج

أمانة العاصمة المقدسة تطبق نظام ذكي لإدارة معدات النظافة في الحج

تنبيه عاجل: هطول امطار رعدية على منطقة نجران

تنبيه عاجل: هطول امطار رعدية على منطقة نجران

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>