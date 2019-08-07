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تزامناً مع موسم التمور

القصيم: منح المزارعين والمستثمرين شهادات لتصدير التمور

القصيم: منح المزارعين والمستثمرين شهادات لتصدير التمور
weam.co/605003
بريدة- الوئام:

أعلن فرع البيئة والمياة والزراعة بالقصيم بأنه سيمنح المزارعين والمستثمرين شهادات لتصدير التمور، وذلك تزامناً مع موسم التمور الذي تشهده مدينة بريدة بمنطقة القصيم.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم المهندس سلمان بن جار الله الصوينع، أن الفرع يقدم شهادة تصدير التمور للمزراعين ومستثمري التمور، وسيمنح أي مؤسسة أو شركة ترغب بالتصدير من أي منفذ من منافذ المملكة سواء جوي أو بري أو بحري، مشيداً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لقطاع النخيل والتمور، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم للزراعة وقطاع النخيل في المنطقة على جميع الأصعدة.

لافتاً إلى أن فرع الوزارة بالقصيم يصدر شهادة لمستثمري ومزارعي التمور بشرط توفر شهادة منشأ من وزارة التجارة، وفاتورة توضح الكمية والقيمة.

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