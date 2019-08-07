بالصور.. «قرية ورد» تتجلى بالإبداع والابتكار في موسم الطائف

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

قدمت “قرية ورد” من خلال موسم الطائف “مصيف العرب”، في نسخته الأولى، باقة من الفعاليات النوعية والأجواء الساحرة، والأنشطة الرائعة التي تتركز غالباً حول ما يميز هذه المدينة السياحية من وفرة في المنتوجات الطبيعية، وأهمها الورود.

كل شيء في منتزه الردف الشهير، الذي يحتضن قرية ورد؛ لأول مرة يتحدث بلغة الورود، رحلة شيقة داخل هذه المنطقة الساحرة، التي تقدم زخماً رائعاً من المعلومة المتناغمة مع الفائدة والمتعة.



هنا في “قرية ورد” يتعرف الزوار على كل مراحل القطف والتقطير والتصنيع لواحد من أشهر وأغلى العطور على مستوى العالم، عبر ورش عمل متعددة، يجاورها متحف ومتجر وسوق ومختبر الورد، ويزداد الحماس فيها مع منافسات “عطر الموسم” التي تحصد جائزتها عبر تصويت السائحين.

كما يستمتع زوار “قرية ورد” بعبق وألوان الورود عبر نغمات الموسيقى، والفعاليات النوعية والإبداعية، مثل “موكب الورد، سيرك الورد، أوركسترا الورد”.



ويرتفع الحماس عند زيارة أكثر الفعاليات إقبالاً في زاوية “عيش الإدريالين” تحت الألعاب النارية وبجوار الملاهي العالمية.

وتعتبر “قرية ورد” واحدة من ٤ مناطق رئيسية تحتضن فعاليات موسم الطائف، ولكل منطقة خصوصية وتميز، يستمتع من خلالها الزوار تارة بالمنتوجات الطبيعة التي في “قرية ورد”، وتارة أخرى بالتراث والحضارة مثل سوق عكاظ، وعبق التراث مع قرية الهجن، ويجد الزائر المغامرة والحماس والليالي الطربية في مرتفعات الشفا والهدى، وكلها دليل على استعادة الطائف لمكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية.