شرطة الدنمارك: انفجار في مقر وكالة الضرائب في كوبنهاجن

كوبنهاجن - وكالات - الوئام

قالت الشرطة الدنماركية، على موقع “تويتر”، إن انفجارا قويا هز مقر وكالة الضرائب في كوبنهاجن، في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء، لكن سببه لم يتضح بعد.

وأدى الانفجار إلى توقف القطارات في منطقة نوردهافن التي تقع

إلى الشمال مباشرة من وسط كوبنهاجن. وقالت الشرطة لوسائل الإعلام إن شخصين كانا داخل مبنى وكالة الضرائب لكن أحدا منهما لم يصب بسوء.