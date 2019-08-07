التعليقات: 0

بفعل التوتر التجاري بين أمريكا والصين

أسعار النفط تتراجع بعد زيادة مخاوف الطلب

أسعار النفط تتراجع بعد زيادة مخاوف الطلب
weam.co/605029
سنغافورة- الوئام:

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع استمرار تأثر السوق بالضرر المحتمل على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود بفعل تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 19 سنتا أو 0.32 بالمئة إلى 58.75 دولار للبرميل مقارنة مع التسوية السابقة، وجرى تداولها بالقرب من أدنى مستوى في سبعة شهور.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.22 بالمئة عن آخر تسوية إلى 53.51 دولار للبرميل.
وهوت أسعار خام برنت بأكثر من تسعة بالمئة في الأسبوع الفائت بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قرر فرض رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من الأول من سبتمبر أيلول مما أحدث اضطرابا في أسواق الأسهم.

في غضون ذلك، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الأمريكي ريك بيري أمس الثلاثاء إن الجانبين عبرا عن قلقهما بشأن تهديدات تستهدف حرية النقل البحري في الخليج أثناء اجتماعهما في واشنطن.

وفي سياق آخر، أشارت بيانات إلى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وهو ما وفر بعض الدعم لأسعار النفط.
وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس آب إلى 439.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بانخفاضها 2.8 مليون برميل.

روابط ذات صلة

النفط يرتفع بفعل تغطية مراكز والحرب التجارية تكبح المكاسب

النفط يرتفع بفعل تغطية مراكز والحرب التجارية تكبح المكاسب

أسعار النفط تنخفض مع تأجيج الحرب التجارية بين أمريكا والصين

أسعار النفط تنخفض مع تأجيج الحرب التجارية بين أمريكا والصين

“أرامكو” تخفض أسعار النفط لعملائها في آسيا سبتمبر المقبل

“أرامكو” تخفض أسعار النفط لعملائها في آسيا سبتمبر المقبل

بلومبيرج: نفط السعودية يستهدف الصين بدلا من الولايات المتحدة

بلومبيرج: نفط السعودية يستهدف الصين بدلا من الولايات المتحدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>