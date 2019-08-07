اليمن: ميليشيا الحوثي تجند مرتزقة أفارقة للتجسس

اليمن - وكالات - الوئام

أكدت مصادر عسكرية يمنية أن الميليشيا الحوثية تستخدم اللاجئين الأفارقة عناصر استطلاع وتجسس وتحديد مواقع، مؤكدة أن عدداً من الأفارقة ألقي القبض عليهم في مهمات قتالية واستخباراتية مع الميليشيا الانقلابية، وفق ما نقلت صحيفة “عكاظ” السعودية، اليوم الأربعاء.

وقالت المصادر: “ألقى الجيش اليمني، الإثنين الماضي، القبض على أحد الأفارقة يحاول التسلل إلى مواقع اللواء الرابع بجبهة باب غلق شمال مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وبحوزته تمائم سحرية تستخدم في الشعوذة، مشابهة لتلك التي تستخدمها عناصر الميليشيا الحوثية، ووثائق لأرقام تليفونات ومقتنيات أخرى”.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات جارية مع المهاجر الأفريقي على خلفية دخوله ساحة حرب، والاقتراب من مواقع الجيش الوطني.