التعليقات: 0

المجموعة العملاقة ترفض اتهاماته بشدة

ترامب يتهم “جوجل” بالعمل ضده مع اقتراب موعد الانتخابات

ترامب يتهم “جوجل” بالعمل ضده مع اقتراب موعد الانتخابات
weam.co/605033
واشنطن - وكالات - الوئام

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، جوجل بالعمل سراً ضده مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، الأمر الذي رفضته هذه المجموعة العملاقة بشدة.
وغرد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً إنه “استقبل قبل فترة رئيس مجموعة جوجل سوندار بيشار في البيت الأبيض، الذي قال أمامه إنه لا ينوي التدخل بشكل غير شرعي في انتخابات العام 2020، رغم كل ما يقال عكس ذلك”.
ومن دون أن يقدم أي دليل؛ تبنى دونالد ترامب اتهامات، سبق أن نقلتها شبكة فوكس نيوز القريبة منه، لمهندس عمل سابقاً في جوجل، مفادها أن المجموعة الكاليفورنية تريد التأكد من أن ترامب سيهزم في انتخابات العام 2020.
وكما نقل ترامب كلاماً لصحافي قال إن “جوجل سحبت عام 2016 مقالات ضد هيلاري كلينتون من محرك بحثها، في حين أبرزت مقالات أخرى مسيئة له”، وتابع في تغريداته “كل هذا غير شرعي، ونحن نراقب جوجل من كثب”.
ورفضت المجموعة العملاقة بشدة اتهامات ترامب، وقال متحدث باسم جوجل “تحوير نتائج بحث لأهداف سياسية لا يمكن إلا أن يضر بعملنا، ويتعارض مع المهمة التي نقوم بها، وهي تقديم مضمون مفيد إلى كل المستخدمين”.

روابط ذات صلة

الولايات المتحدة تصنف الصين بدولة “تتلاعب بالعملة”

الولايات المتحدة تصنف الصين بدولة “تتلاعب بالعملة”

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا حادثتي إطلاق النار في تكساس وأوهايو

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا حادثتي إطلاق النار في تكساس وأوهايو

ترامب يأمر بتنكيس الأعلام إلى النصف بعد حادثتي إطلاق النار في تكساس وأوهايو

ترامب يأمر بتنكيس الأعلام إلى النصف بعد حادثتي إطلاق النار في تكساس وأوهايو

ترامب للصين: عملتكم “ذاهبة إلى الجحيم”

ترامب للصين: عملتكم “ذاهبة إلى الجحيم”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>