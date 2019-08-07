ترامب يتهم “جوجل” بالعمل ضده مع اقتراب موعد الانتخابات

واشنطن - وكالات - الوئام

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، جوجل بالعمل سراً ضده مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، الأمر الذي رفضته هذه المجموعة العملاقة بشدة.

وغرد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً إنه “استقبل قبل فترة رئيس مجموعة جوجل سوندار بيشار في البيت الأبيض، الذي قال أمامه إنه لا ينوي التدخل بشكل غير شرعي في انتخابات العام 2020، رغم كل ما يقال عكس ذلك”.

ومن دون أن يقدم أي دليل؛ تبنى دونالد ترامب اتهامات، سبق أن نقلتها شبكة فوكس نيوز القريبة منه، لمهندس عمل سابقاً في جوجل، مفادها أن المجموعة الكاليفورنية تريد التأكد من أن ترامب سيهزم في انتخابات العام 2020.

وكما نقل ترامب كلاماً لصحافي قال إن “جوجل سحبت عام 2016 مقالات ضد هيلاري كلينتون من محرك بحثها، في حين أبرزت مقالات أخرى مسيئة له”، وتابع في تغريداته “كل هذا غير شرعي، ونحن نراقب جوجل من كثب”.

ورفضت المجموعة العملاقة بشدة اتهامات ترامب، وقال متحدث باسم جوجل “تحوير نتائج بحث لأهداف سياسية لا يمكن إلا أن يضر بعملنا، ويتعارض مع المهمة التي نقوم بها، وهي تقديم مضمون مفيد إلى كل المستخدمين”.