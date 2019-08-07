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ألقت 10 براميل متفجرة والاشتباكات تواصلت حتى الفجر

المرصد: طائرات النظام السوري تشن غارات بريفي إدلب وحماة

المرصد: طائرات النظام السوري تشن غارات بريفي إدلب وحماة
weam.co/605056
لندن - وكالات - الوئام

شنت طائرات النظام السوري، الليلة الماضية، 22 غارة جوية استهدفت مناطق بريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، بأن طائرات مروحية تابعة لقوات النظام السوري ألقت 10 براميل متفجرة على مواقع بجنوب إدلب وشمال حماة ذلك، مؤكداً أن قوات النظام السوري استهدفت بأكثر من 360 ضربة برية لمناطق بريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي وريف إدلب الجنوبي وجبال الساحل. وأضاف البيان أن الاشتباكات تواصلت، منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم، بين قوات النظام السوري والمليشيات الموالية لها، من جهة، وقوات المعارضة السورية، من جهة أخرى، بمواقع بريف حماة الشمالي.

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