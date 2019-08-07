للسنة الثاني.. طيران ناس يرعى ندوة الحج السنوية الكبرى

الرياض - الوئام

رعى «طيران ناس»، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في ‏الشرق الأوسط، للسنة الثانية على التوالي، الدورة الرابعة والأربعين لندوة الحج السنوية الكبرى تحت عنوان «الإسلام: تعايش وتسامح» التي عقدت على مدى يومين في فندق هيلتون – المؤتمرات بمكة المكرمة.

ونقل طيران ناس قرابة مئة عالم ومفتٍ من مختلف الدول، واستلم خلال الندوة درعاً تكريمياً قدّمه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، تقديراً للخدمات المتنوّعة التي يقدمها طيران ناس للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام منذ لحظة الوصول إلى المغادرة، من خلال شركة «طيران ناس لخدمات المعتمرين» التي أطلقها أخيرا.

وتعد ندوة الحج الكبرى إحدى أبرز الفعاليات العلمية التي ترعاها وزارة الحج والعمرة، وتتم خلالها مناقشة عدة مواضيع حيوية ذات صلة بموسم الحج وبالقيم الإسلامية.

وأكد طيران ناس أن «هذه الندوة تبرز الدور الثقافي والحضاري للمملكة، وتعزز التواصل العلمي والثقافي البنّاء بين الباحثين والمفكرين الإسلاميين من مختلف دول العالم.

وتسعى طيران ناس إلى مواكبة رؤية المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام وإثراء تجربة ضيوفه الكرام والخدمة المجتمعية ودعم وزارة الحج والعمرة في أي عمل يرتقي بصورة المملكة وبمقام وزارة الحج والعمرة.

يذكر أن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن كان قد افتتح ندوة الحج الكبرى في نسختها الـ 44، وشاركت فيها نخبة من العلماء والمفكرين والأدباء والأطباء من المملكة والعالم، وسلّطت الندوة الضوء على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في نشر التسامح والسلام والتعايش في كل أقطار العالم.