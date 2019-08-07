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ناقشا تهديدات خطوط الملاحة الدولية

رئيس إريتريا يستقبل قائد القوات المشتركة

رئيس إريتريا يستقبل قائد القوات المشتركة
weam.co/605061
أسمره - وكالات - الوئام

استقبل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، بالقصر الرئاسي بأسمره أمس الثلاثاء، قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة الإريترية.
بحث اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كأمن جنوب البحر الأحمر، ومكافحة الإرهاب والتهريب بكافة أشكاله، ومواجهة تهديدات خطوط الملاحة البحرية الدولية.

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