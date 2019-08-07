وصول 904.017 حاجًا إلى المدينة المنورة

المدينة المنورة - الوئام

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة، حتى يوم، أمس 904.017 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 872.205 حجاج غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام 1440هـ، في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 31.759 حاجاً.