“الصحة” تدعم مستشفيات المشاعر بكوادر صيدلانية متخصصة

منى - الوئام

أكملت وزارة الصحة جاهزيتها في المستشفيات والمراكز الصحية في المشاعر المقدسة، لخدمة ضيوف الرحمن، ممثلة في لجنة الحج التابعة للإدارة العامة للرعاية الصيدلية.

وأجرى فريق لجنة الصيدلة لحج عام 1440هـ جولات تفقدية للمستشفيات والمراكز الصحية في المشاعر المقدسة، للتأكد من جاهزية الصيدليات لخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة.

ودعمت وزارة الصحة أقسام العناية المركزة والطوارئ في مستشفيات المشاعر المقدسة بكوادر صيدلانية متخصصة لتقديم رعاية صيدلية سريرية، ضمن الكادر الطبي في أقسام الطوارئ والعناية المركزة. كما طورت عددا من الوسائل لتوضيح طرق تناول الأدوية لمن لا يتحدثون العربية أو الإنجليزية، وذلك عن طريق الترجمة للغات مختلفة، واستخدام لغة الإشارة والرسومات التوضيحية، وغيرها من الطرق التي تهدف إلى إفهام المرضى بالطرق الصحيحة لتناول الأدوية.

وكانت “الصحة” قد دعمت كوادرها الصيدلانية المنتدبة لخدمة الحجاج بدورات مكثفة عن السلامة الدوائية، وكيفية تطبيق معايير المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) في مستشفيات منى وعرفات والمراكز الصحية، وذلك بتدريبهم على تطبيق معايير السلامة الدوائية، مثل معيار الأدوية الشبيهة بالشكل والنطق وكذلك معيار الأدوية عالية الخطورة وأهمية الإبلاغ عن الأخطاء الدوائية.