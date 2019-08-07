التعليقات: 0

بأقسام لطوارئ والعناية المركزة

“الصحة” تدعم مستشفيات المشاعر بكوادر صيدلانية متخصصة

“الصحة” تدعم مستشفيات المشاعر بكوادر صيدلانية متخصصة
weam.co/605068
منى - الوئام

أكملت وزارة الصحة جاهزيتها في المستشفيات والمراكز الصحية في المشاعر المقدسة، لخدمة ضيوف الرحمن، ممثلة في لجنة الحج التابعة للإدارة العامة للرعاية الصيدلية.
وأجرى فريق لجنة الصيدلة لحج عام 1440هـ جولات تفقدية للمستشفيات والمراكز الصحية في المشاعر المقدسة، للتأكد من جاهزية الصيدليات لخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة.
ودعمت وزارة الصحة أقسام العناية المركزة والطوارئ في مستشفيات المشاعر المقدسة بكوادر صيدلانية متخصصة لتقديم رعاية صيدلية سريرية، ضمن الكادر الطبي في أقسام الطوارئ والعناية المركزة. كما طورت عددا من الوسائل لتوضيح طرق تناول الأدوية لمن لا يتحدثون العربية أو الإنجليزية، وذلك عن طريق الترجمة للغات مختلفة، واستخدام لغة الإشارة والرسومات التوضيحية، وغيرها من الطرق التي تهدف إلى إفهام المرضى بالطرق الصحيحة لتناول الأدوية.
وكانت “الصحة” قد دعمت كوادرها الصيدلانية المنتدبة لخدمة الحجاج بدورات مكثفة عن السلامة الدوائية، وكيفية تطبيق معايير المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) في مستشفيات منى وعرفات والمراكز الصحية، وذلك بتدريبهم على تطبيق معايير السلامة الدوائية، مثل معيار الأدوية الشبيهة بالشكل والنطق وكذلك معيار الأدوية عالية الخطورة وأهمية الإبلاغ عن الأخطاء الدوائية.

روابط ذات صلة

إجراء 311 عملية قلب تخصصية للحجاج بمدينة الملك عبدالله الطبية

إجراء 311 عملية قلب تخصصية للحجاج بمدينة الملك عبدالله الطبية

الصحة: إجراء 17 عملية قلب مفتوح و387 قسطرة و1164 عملية غسيل كلوي لضيوف الرحمن

الصحة: إجراء 17 عملية قلب مفتوح و387 قسطرة و1164 عملية غسيل كلوي لضيوف الرحمن

“الصحة”: للمواطن الحق في تلقي الخدمة بمراكز الرعاية الأولية عند الطوارئ بدون موعد مسبق

“الصحة”: للمواطن الحق في تلقي الخدمة بمراكز الرعاية الأولية عند الطوارئ بدون موعد مسبق

“الصحة”: 921 عملية غسيل كلوي و297 قلب مفتوح لضيوف الرحمن

“الصحة”: 921 عملية غسيل كلوي و297 قلب مفتوح لضيوف الرحمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>