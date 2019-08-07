ورش عمل العطور وعيش الإدريالين تخطف أنظار الزوار في “قرية ورد”

الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

رسمت “قرية ورد” أجمل لوحات موسم الطائف “مصيف العرب” مع ألوان الورود ونغمات الموسيقى وابتسامة الزوار وضحكات الصغار، تفاعلاً مع أجواءها الساحرة وفعالياتها المتنوعة وعروضها الإبداعية، وشهدت إقبالاً يتزايد يوماً بعد آخر، منذ إنطلاقة الموسم قبل أيام، ويستمر طوال شهر أغسطس، لتعزيز مكانة الطائف كواحدة من أهم الوجهات السياحية في المملكة.

واستحوذت ورود الطائف على الاهتمام وشكلت محوراً من خلال معظم الأنشطة والفعاليات والزوايا، التي تقدم زخماً رائعاً من المعلومة المتناغمة مع الفائدة والمتعة الحسية والبصرية، حيث يتعرف الزوار على كل مراحل الزراعة والقطف والتقطير والتصنيع لواحدة من أشهر وأغلى العطور على مستوى العالم، عبر ورش عمل متعددة، يجاورها متحف ومتجر وسوق ومختبر الورد، ويزداد الحماس فيها مع منافسات “عطر الموسم”.

وأضافت الفعاليات الإبداعية والعروض المبتكرة رونقاً خاصاً لقرية ورد، وخاصة “موكب الورد، سيرك الورد، اوركسترا الورد” التي قدمت زخماً من السعادة والبهجة وهي تسير بين الزوار وتتفاعل مع الكبار والصغار، وتنشر أجواء مفعمة بالفرح، تكتمل مع زيارة الموقع الأكثر حماساً وتشويقاً في فعاليات “عيش الإدريالين” التي تقدم أحدث وأروع ألعاب الملاهي والترفيه مع القفز المظلي وألعاب التحدي والألعاب النارية.

كما يجد زوار قرية ورد في منتزه الردف الشهير، الفرصة لزيارة متجر الفواكه، والاستمتاع بالتسوق وتذوق ألذ المنتوجات الطبيعية التي تميز الطائف “مصيف العرب”، من التين والعنب والرمان والبرشومي، وسواها.