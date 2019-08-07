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“الغذاء والدواء” تلغي التراخيص المبدئية لمزاولة أنشطتها

“الغذاء والدواء” تلغي التراخيص المبدئية لمزاولة أنشطتها
weam.co/605077
الرياض- الوئام

ألغت الهيئة العامة للغذاء والدواء، جميع الموافقات (التراخيص) المبدئية لجميع أنشطتها اعتبارًا من الثاني من محرم ١٤٤١هـ، عدا المصانع التي تقع داخل نطاق القطاع البلدي فسيتم إلغائها لاحقًا.

وأوضحت الهيئة، أن على المستثمرين التوجه مباشرةً للجهات الحكومية والحصول على جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة حسب متطلبات الخدمة، ومن ثم التقدم للهيئة للحصول على الترخيص النهائي لمزاولة النشاط.

ويمكن للمستثمرين الحصول على المتطلبات من خلال الدليل الإرشادي لكل خدمة، والمنشور عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.sfda.gov.sa.

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