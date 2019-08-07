1094 يومًا.. جحيم #الهلال حرم #الأهلي السعادة

إبراهيم آل صالح - الوئام

بعد تحقيق الأهلي لقب كأس السوبر السعودي عام 2016م بركلات الترجيح، لم يستطع الأهلي مجاراة الهلال والفوز عليه خلال ثلاثة مواسم حيث كان آخر فوز أهلاويًا قبل 1094 يومًا عندما استطاع الأهلي في موسم 2016 تحقيق ثلاثة بطولات كانت أمام الهلال ولكن بعدها فرض الفريق الهلالي سطوته على مواجهات الفريقين، رافضًا أن يرسم ملامح السعادة على محيا الأهلاويين حيث تواجه الفريقان في (10) لقاءات حتى هذا اليوم استطاع الهلال أن يكسب (8) مواجهات ويتعادل في لقاءين.

وتقابل الهلال والأهلي في عدة بطولات، ففي الدوري السعودي للمحترفين تواجه الفريقان في (6) لقاءات فاز الهلال في 4 وتعادلا في 2، وفي نهائي كأس الملك 2017 م استطاع الهلال تحقيق اللقب حيث فاز (3-1)، وفي بطولة كأس زايد فاز الهلال ذهابًا (1-0) وفي لقاء الإياب تغلب بركلات الترجيح عندما تألق عبدالله المعيوف حارس الهلال بتصديه ركلات جزاء الأهلي، وأخيرًا في دوري أبطال آسيا دور الـ (16) مباراة الذهاب استطاع الهلال أن يكسب الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين ويصعب مهمة الإياب والتي سيلعبها على أرضه وبين جماهيره بالعاصمة الرياض على ملعب جامعة الملك سعود يوم الـ(13) من أغسطس الجاري.

يذكر أن مباراة السوبر السعودي بين الأهلي والهلال عام 2016م كانت في اليوم الثامن من أغسطس.