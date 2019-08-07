النائب العام يتفقد مقرات أعمال الحج في المدينة المنورة

واس- الوئام

أجرى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية للإطلاع على سير العمل والوقوف على أعمال الحج بالمدينة المنورة.

واستهل جولته بزيارة مقر مكتب أعمال الحج بالمنطقة المركزية، ثم انتقل لمكتب أعمال الحج بفرع النيابة العامة بالمدينة المنورة، واطلع على الخطة التشغيلية لهذه المقرات وشاهد إنسيابية سير الإجراءات وسرعة ودقة إنهاء إجراءات قضايا الحجاج خلال 60 دقيقة.

والتقى منسوبي النيابة العامة في هذه المقرات، مشيدًا بالجاهزية العالية والفاعلية القصوى في إنهاء إجراءات الدعوى الجزائية المتعلقة بالحجاج، حاثًا الجميع على مضاعفة الجهد والتفاني في تقديم أفضل الممارسات العالمية تجاه قضايا الحجاج بالشكل الذي يعكس اهتمام وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين بخدمة ضيوف الرحمن وزائري مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأكد النائب العام، أهمية الدور الذي تقوم به النيابة العامة ضمن منظومة الجهات الحكومية التي تسهم في القيام بواجب شرف خدمة ضيوف الرحمن لأداء حجهم بكل يسر وطمأنينة وسكينة.