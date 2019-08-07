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حرس الحدود ينقذ مواطنة كويتية في المياه السعودية

حرس الحدود ينقذ مواطنة كويتية في المياه السعودية
weam.co/605111
الخفجي- الوئام- محمد السويهري

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي بالمنطقة الشرقية، الثلاثاء، من إنقاذ مواطنة كويتية بعد انفلات زورق بلاستيك كانت على متنه بعرض البحر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، أنه ورد بلاغ لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الخفجي، والمتضمن تلقيهم اتصال على هاتف الطوارئ (994) من مواطن يفيد بانفلات قارب عائم بلاستيك الى عرض البحر.

وأضاف: “تم على الفور التوجه للموقع، ومباشرة الحادثة وإنقاذ من كان على متنه حيث تبين أنها فتاة في العقد الثالث من عمرها، وجنسيتها كويتية، وتم إخراجها من البحر، وهي بحالة صحية جيدة”.

وطالب المتحدث الرسمي، بتوخي الحذر عند استخدام العائلات والقوارب والتي غير مكتملة السلامة والتي قد تسبب خطرًا على الأرواح، مشددًا على ضرورة التقيد بارتداء سترات النجاة للجميع عند النزول إلى البحر مع ضرورة اتباع اللوحات الإرشادية والتحذيرية على الشواطئ، وإجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية القوارب البحرية وقدرتها على الإبحار، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنيًا السلامة للجميع.

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