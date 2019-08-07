التعليقات: 0

لتغطية السوق المحلية وموسم حج 1440هـ

“البيئة” تفسح 1.8 مليون رأس من الماشية منذ مطلع ذي القعدة

“البيئة” تفسح 1.8 مليون رأس من الماشية منذ مطلع ذي القعدة
weam.co/605117
الرياض- الوئام

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فسحها 1,809,438 رأسًا من الماشية خلال الفترة من أول ذي القعدة وحتى 5 ذي الحجة الجاري، وذلك بهدف تغطية طلب السوق المحلي وموسم حج هذا العام.

وأوضحت الوزارة، أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 1,807,635 رأس غنم و1803 جمل، من ضمنها الإرساليات الخاصة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي والتي بلغت 969,196 رأس غنم.

وبيَّنت أنها وضعت ضوابط عدة لدخول المواشي إلى العاصمة المقدّسة، تهدف من خلالها إلى ضمان سلامة الأضاحي وعدم انتشار الأوبئة، بدايةً بالمتابعة من قبل المحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية على المواشي المستوردة حتى فسحها، وبعد ذلك يتم ترصيص الشاحنات ومتابعتها حتى وصولها لمواقعها، إضافة إلى متابعة الوارد للمشاعر المقدسة من السوق المحلية من خلال فروع الوزارة بمحافظات: جدة والجموم والليث.

روابط ذات صلة

النائب العام يتفقد مقرات أعمال الحج في المدينة المنورة

النائب العام يتفقد مقرات أعمال الحج في المدينة المنورة

الصحة: جهاز “بنان” في مستشفيات المشاعر للتعرف على هوية فاقدي الوعي عن طريق البصمة

الصحة: جهاز “بنان” في مستشفيات المشاعر للتعرف على هوية فاقدي الوعي عن طريق البصمة

عبدالله بن بندر يتفقد قوات ومقرات الحرس الوطني المشاركة في خدمة الحجاج

عبدالله بن بندر يتفقد قوات ومقرات الحرس الوطني المشاركة في خدمة الحجاج

وصول 1.819.790 حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

وصول 1.819.790 حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>