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البحرين تدين قرار الاحتلال بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

البحرين تدين قرار الاحتلال بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية
weam.co/605120
واس- الوئام

أدانت مملكة البحرين قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، في خطوة مرفوضة تعكس رغبة إسرائيل في ضم أراضي الضفة الغربية، وتمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وتعرقل كافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وجددت وزارة الخارجية وفقًا لوكالة انباء البحرين، موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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