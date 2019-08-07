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“الغذاء والدواء”: ادعاءات منتج “Air Doctor” للوقاية من الفيروسات والبكتيريا ليست دقيقة

“الغذاء والدواء”: ادعاءات منتج “Air Doctor” للوقاية من الفيروسات والبكتيريا ليست دقيقة
weam.co/605123
الرياض- الوئام

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات طبية حول منتج Air Doctor غير مثبتة علميًا، بالإضافة إلى أن المعلومات المقدمة عن تسجيل المنتج في بعض الهيئات الرقابية الدولية غير دقيقة.

وبيّنت الهيئة، أن الادعاءات المذكورة في الإعلان بأن المنتج (على شكل بطاقة) يحمي من الفيروسات والبكتيريا والفطريات المنقولة عبر الهواء غير مثبتة علميًا، وكذلك لم يتم تسجيله في أي من الجهات الرقابية الدولية المذكورة في الإعلان، وإنما تم التصريح من بعض الجهات الرقابية للمادة الكيميائية المستخدمة في المنتج للاستخدام في بعض المجالات مثل الغذاء وتعقيم الأجهزة الطبية.

وأكدت الهيئة، أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المنتج والشركة المسوقة والمعلنين.

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